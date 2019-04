Esce dall’hotel poco prima dell’esplosione, salva nota attrice

Colombo, 21 apr. (AdnKronos) – Scampata per un soffio all’esplosione che ha colpito il Cinnamon Grand Hotel, a Colombo, nelloSri Lanka. E’ riuscita a salvarsi per pochi minuti la nota attrice Tamil Radikaa Sarathkumar che ai suoi 1,4 milioni di follower su Twitter ha scritto: “Ho appena lasciato Colombo Cinnamon Grand Hotel ed e’ stato attaccato, non posso credere che sia successo, e’ sconvolgente”.

Anche il marito R Sarathkumar, attore e fondatore di un partito politico tamil in India, l’All India Samathuva Makkal Katchi, ha twittato: “Condanno il vile atto di terrore a Colombo, il nostro cuore e’ con le vite innocenti perse nell’attacco”.

(Adnkronos)