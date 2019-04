”Quanti cadaveri davanti agli occhi”

All’Adnkronos la testimonianza di padre Fernando Quintes, che dirige un centro di educazione a Negombo: “Allarmi non presi sul serio”



Roma, 21 apr. (AdnKronos) – Nello Sri Lanka, pochi giorni prima delle esplosioni che hanno distrutto chiese e hotel causando piu’ di 200 morti, “c’erano stati allarmi ma non sono stati presi sul serio e ora il risultato e’ una grande distruzione. Non si conosce nemmeno il numero dei morti che si aggiorna di ora in ora”. Padre Fernando Quintes, direttore di un centro di educazione a Negombo, nello Sri Lanka, zona fortemente colpita dall’esplosione degli ordigni, descrive la situazione drammatica raggiunto telefonicamente dall’Adnkronos.

“La distruzione e’ grande. Il numero dei morti e’ alto e in continuo aggiornamento”, racconta padre Quintes che ha raggiunto l’amico parroco della chiesa di Sant’Antonio, a Colombo, colpita dall’esplosione.

“Davanti agli occhi – racconta – ho ancora immagini dolorosissime. Quanti cadaveri. I corpi sono stati portati via a distanza di sette ore dagli attentati. Ora la situazione e’ sotto controllo, la polizia ha ripreso il controllo. Le strade sono chiuse, piene di militari. A Negombo nelle esplosioni hanno perso la vita tantissime persone”.

Il sacerdote ritorna agli allarmi inascoltati: “Nei giorni scorsi erano arrivate segnalazioni, erano stati lanciati allarmi, ma non sono stati presi sul serio. Noi abbiamo vissuto la guerra civile, e’ un po’ come riviverla, ma non ci sentiamo abbandonati. Abbiamo un governo, la polizia sta riportando la sicurezza”.

(Adnkronos)