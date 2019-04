Parroco di Roma a Lourdes con cingalesi: ”Tanti hanno perso famiglia”

Roma, 21 apr. (AdnKronos) – “Sono venuto qui a Lourdes con 5mila srilankesi che lavorano in Italia e domani torneremo a Roma. Abbiamo pregato per le vittime. Alcune persone che sono qui con noi purtroppo hanno perso molti familiari negli attacchi. C’e’ anche chi ha perso tutta la famiglia”. Lo racconta all’Adnkronos mons. Joe Neville Perera, parroco della chiesa di Santa Maria dei Pellegrini all’Infernetto e coordinatore nazionale migranti cingalesi per la Cei. In Italia, spiega ancora mons. Perera, “ci sono 150mila srilankesi, il 75% sono cattolici”.

“Per quanto ne so a compiere gli attacchi sono stati degli estremisti – aggiunge – Questa mattina ho avuto notizie direttamente da Colombo e ho saputo che anche il parroco della chiesa dove c’e’ stata l’esplosione che ha causato piu’ vittime e’ rimasto ferito”.

