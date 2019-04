25 aprile: anpi padova, ‘e festa dell’italia, grave non sentirla tale’ (3)

(AdnKronos) – “Poi vi e il riemergere di comportamenti intolleranti, di odio per il diverso, razzismo, omofobia, che degenerano anche in manifestazioni violente. Sembra che la democrazia, per cui tanto si e lottato sia un pessimo governo e si ritorna al mito dell’uomo forte. Questo anche perche di fatto la maggior parte degli italiani non conosce la storia, non legge e crede quanto contrabbandato nei social. Del resto l’esempio e spesso venuto da chi ci governa”, stigmatizza Rizzetto.

“Per noi dell’Anpi invece, Anpi che afferma con decisione la propria autonomia dai partiti, il 25 aprile e la festa della patria e di tutti gli italiani; grave non sentirla tale e ritenere che chi lo fa lo faccia in nome di visioni e posizioni politiche; difendere la Costituzione sarebbe di parte?”, conclude Floriana Rizzetto.

(Adnkronos)