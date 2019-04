25 aprile: anpi padova, ‘e festa dell’italia, grave non sentirla tale’ (2)

(AdnKronos) – “Cosi capita che si proibisca all’Anpi di parlare il 25 aprile, perche ritenuta ‘di parte’; si dice che elogiare il fascismo, andare in giro con camicia nera e simboli fascisti e fare il saluto romano e espressione di liberta di opinione, si continua a propagandare la storiella dei meriti del fascismo ‘quando i treni andavano in orario’ (mah! ci sono prove?) o altre bufale tipo i meriti del sistema previdenziale, in realta inaugurato prima del fascismo”, avverte la presidente dell’Anpi di Padova.

(Adnkronos)