consegnati il diploma e la tessera di riconoscimento a 84 nuovi volontari della Protezione civile

Il Sindaco, con l’Assessore ai lavori pubblici e il comandante della Polizia Locale Lorenzo Fontolan hanno consegnato, nel corso di una cerimonia che si e’ svolta giovedi 19 aprile in Sala Consiglio a Palazzo Moroni, la tessera e il diploma agli 84 nuovi volontari della Protezione civile che hanno completato il corso di formazione durato quasi due anni.

Inoltre a tre volontari che, per raggiunti limiti d’eta’, non possono piu’ essere “operativi”e’ stato consegnato un diploma speciale.

Il Sindaco ha dichiarato: “Siamo orgogliosi della nostra squadra di Protezione civile tra le piu’ numerose e preparate di tutto il Veneto. Voi siete parte di quel grande mondo di uomini e donne che mette a disposizione gratuitamente le proprie capacita’ e il proprio tempo per gli altri e che ci ha fatto guadagnare il riconoscimento di Capitale Europea del Volontariato 2020. Vi dico grazie per tutto quello che avete fatto e per tutto quello che fare da oggi in poi”.

L’Assessore ai lavori pubblici ha sottolineato: “Sono molto contento di potervi consegnare le tessere che sanciscono ufficialmente il vostro ingresso in questo grande gruppo che e’ la nostra Protezione civile. So che avete fatto un corso duro e impegnativo, ma sono certo che grazie alla vostra preparazione saprete affrontare ogni situazione di emergenza che ci troveremo a fronteggiare. E vi ringrazio anche per il sempre maggiore contributo che date alla sicurezza in occasione di grandi eventi e manifestazioni a partire dalla Padova Marathon che ci aspetta tra una settimana. Grazie a tutti voi per il vostro impegno”.

