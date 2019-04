successo di pubblico per la XVIII edizione di Sperimentando

Bilancio positivo per Sperimentando, la mostra scientifica interattiva che, alla sua diciottesima edizione, si e’ chiusa questa settimana alla Cattedrale ex Macello registrando piu’ di ottomilacinquecento visitatori in un mese di apertura.

Promossa dall’Assessorato alla cultura e dall’Assessorato alle politiche educative e scolastiche, dall’Istituto nazionale di fisica nucleare, dall’Universita’ degli Studi Padova, dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, dall’Associazione per l’Insegnamento della Fisica e dalla Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, in collaborazione con alcuni istituti superiori padovani e con il patrocinio della Regione del Veneto, della Provincia di Padova e dell’Agenzia Spaziale Italiana, la mostra ha sviluppato quest’anno il tema “La scienza per tutti”, coinvolgendo il pubblico invitato a familiarizzare con diversi fenomeni scientifici, attraverso gli oltre 200 esperimenti esposti.

Anche in questa edizione gli studenti hanno avuto un ruolo da protagonisti e hanno potuto presentare i lavori da loro realizzati aderendo ai due concorsi “L’Arte sperimenta con la Scienza” e “Sperimenta anche tu”.

Tra gli oltre trecento studenti partecipanti sono risultati vincitori gli studenti Davis Garbo, Davide Lupi, Alyssa Rossi della classe 2 A del Centro di Formazione Professionale “Camerini Rossi” di Padova con la docente Fiorella Visentin per il primo concorso, mentre per l’altro concorso il primo premio e’ andato agli studenti Mariasole Fedrigo, Anna Morini della classe 3 A Scuola Media di Belfiore – I.C. A. Pisano di Caldiero – Belfiore (VR) con la docente Massimo Bubani e agli studenti Paolo Cocchiglia e Riccardo Tommasin della classe 3 EA dell’Istituto Tecnico Industriale F. Severi – Padova con i docenti Luigi Gentile e Carla Biesuz.

La partecipazione del pubblico e’ stata anche favorita dall’ampia scelta di iniziative collegate all’esposizione: dai laboratori “Scopriamoci scienziati” alle visite a musei e centri di ricerca, alle osservazioni del sole.(Tratto da: http://www.padovanet.it)

