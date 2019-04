Seminario “Un passo avanti”

Sto caricando la mappa ….

Data – 09/05/2019

Inizio: 14:45 – Fine: 18:00

Sala consiliare Quartiere 4 Sud-est

Nome dell’Associazione: Comune di Padova

Recapito telefonico per l’evento: 049 8205936

Email: [email protected]

L’evento rappresenta il momento conclusivo di un’esperienza laboratoriale rivolta a donne migranti e finalizzata al rafforzamento della loro autonomia personale e delle loro competenze genitoriali, anche attraverso l’uso e il rinforzo dell’apprendimento della lingua italiana in relazione ai bisogni, alle culture di appartenenza e ai compiti che come donne e madri si trovano a svolgere nel nostro contesto sociale.

E’ un’occasione per incontrare e far incontrare tanti soggetti che in Città si occupano dell’insegnamento della lingua italiana ai migranti e che sperimentano la necessità di interventi e metodologie che tengano conto della storia di queste persone, delle loro risorse e delle loro identità.

14.45 – Accoglienza dei partecipanti

15.00 – Saluto dell’Assessora alle Politiche Educative e Scolastiche e dell’Assessora al Sociale del Comune di Padova

15.15 – Presentazione dell’esperienza laboratoriale UN PASSO AVANTI, realizzata da Equality Cooperativa Sociale in collaborazione con donne migranti

16.00 – “Lingua e identità. Il ruolo delle lingue nei percorsi e nelle difficoltà di integrazione”, a cura di SONIA POZZI, PhD in Sociologia, Assegnista di Ricerca presso l’Università di Bergamo

16.45 – Confronto tra le esperienze del territorio

18.00 – Conclusione dei lavori

Il seminario è rivolto a docenti e volontari dell’insegnamento della lingua italiana agli stranieri

e agli operatori sociali dei Servizi del Pubblico e del Privato Sociale che si occupano di

immigrazione.

Si chiede gentilmente conferma della presenza all’indirizzo email: [email protected]

Evento organizzato nell’ambito del Piano Territoriale per l’Integrazione di Regione Veneto, annualità 2018.

Coordina: TERESA MUTALIPASSI, Servizi Sociali – Ufficio Accoglienza e Immigrazione

(CSV di Padova)