Sanita’: Antonio Onnis commissario straordinario Ao Perugia, auguri da Grillo

Roma, 19 apr. (AdnKronos Salute) – La Regione Umbria ha nominato Antonio Onnis, su proposta del ministero della Salute, commissario straordinario per garantire la piena operativita’ all’Azienda ospedaliera di Perugia. Sardo, classe 1952, attualmente direttore dell’Ats di San Luri, Onnis ha alle spalle un lunghissimo curriculum professionale maturato in Sardegna, Lazio e Toscana. Al neo commissario arrivano gli auguri di “buon lavoro” da parte del ministro della Salute, Giulia Grillo, convinta che, “con la sua lunga esperienza, assicurera’ la prosecuzione dell’attivita’ dell’Ao di Perugia”.

“Fin dai primi giorni di questo scandalo – afferma Grillo in una nota – ho sempre e solo voluto assicurare che i cittadini umbri non fossero penalizzati e fossero garantiti loro tutti i servizi sanitari. Per questo ho avviato un rapporto di proficua collaborazione con la Regione. La nomina di un commissario si rende necessaria per non interrompere la gestione sanitaria e amministrativa. Voglio rassicurare cittadini e operatori sanitari che il ministro e’ in costante contatto con la task force del ministero incaricata di monitorare la situazione”, conclude.

(Adnkronos)