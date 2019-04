presentato il nuovo servizio di bike sharing a flusso libero

Il Sindaco e il Vicesindaco hanno presentato oggi il nuovo servizio di bike sharing a flusso libero (senza stazioni) che sara’ attivo dalla prima settimana di maggio.

Padova e’ la prima citta’ nel Veneto ad avvalersi di questo servizio che sara’ gestito da Mobike che portera’ in citta’ un totale di 300 biciclette Mobike Lite e 300 biciclette Mobike Classic, disponibili 24 ore su 24.

Insieme ai tecnici del comune sono state individuate delle postazioni dove poter parcheggiare le Mobike, non facendo venire meno il concetto della condivisione “libera”.

Le prime postazioni saranno individuate in via sperimentale e saranno indicate attraverso dei totem.

Con l’utilizzo sara’ possibile individuare le postazioni piu’ funzionali e orientare il servizio in maniera ottimale.

Il bike sharing a flusso libero rappresenta la soluzione ideale per i percorsi brevi dando grande impulso alla cosiddetta “intermodalita’”. Il sistema “a flusso libero”, oltre a potenziare il numero di biciclette in condivisione a disposizione dei cittadini, offre al pubblico un servizio facile e veloce, basato su una semplicita’ di utilizzo orientato alle esigenze della comunita’.

Per semplificare l’utilizzo da parte degli utenti l’Amministrazione ha predisposto dei totem temporanei per “guidare” l’utente al parcheggio responsabile soprattutto vicino ai luoghi piu’ sensibili della citta’.

Le prime postazioni per la sosta attive a partire dal lancio nella prima settimana del mese di maggio: Stazione Ferroviaria, piazza Cavour, Prato della Valle e Porta Portello, tutte corredate da totem informativi.

Come funziona

L’utente scarica l’applicazione gratuita Mobike dall’App Store o da Google Play.

Il passaggio successivo e’ la creazione di un account utilizzando il numero di cellulare a cui arrivera’ il codice di verifica da inserire, e a seguire l’inserimento di una password.

I pagamenti per ricaricare il portafoglio o comprare un Mobike Pass avvengono tramite carta di credito/debito. Sempre tramite l’App si puo’ consultare la mappa localizzando le biciclette piu’ vicine e prenotarle (massimo 15 minuti) semplicemente cliccando prima sull’icona con la bici e poi su “Prenotare”.

Una volta individuato il mezzo, e’ sufficiente cliccare il pulsante “Sbloccare” e scansionando il QR code vicino al manubrio della bici il lucchetto si apre automaticamente; giunti a destinazione e’ possibile parcheggiare la bicicletta in un parcheggio a disposizione o in maniera responsabile, chiudendo la leva sul lucchetto intelligente. L’App provvedera’ automaticamente a terminare il viaggio.

I mezzi

La flotta in citta’ sara’ composta dalle Mobike Classic e dalle nuove Mobike Lite.

Gli utenti di Padova troveranno nella mappa dell’app le icone arancioni per le biciclette tradizionali e le icone bianche per le Lite 3.0 con la possibilita’ di scegliere il mezzo piu’ adatto alle proprie esigenze.

Le bici Mobike sono caratterizzate dal design innovativo, sono equipaggiate di Gps, tessera sim e un lucchetto intelligente brevettato che viene sbloccato/bloccato tramite l’App. Sono realizzate in alluminio, dotate di cestino e sellino regolabile. Per quanto riguarda la manutenzione delle biciclette, Mobike ha lavorato in questi anni per rendere il servizio piu’ affidabile e sicuro sia nei confronti del pubblico sia nei confronti di possibili furti e danni (il 100% dei componenti di Mobike non possono essere utilizzati su altre biciclette, le biciclette sono tracciabili con il Gps, sono dotate di antifurto e in caso di furto e alcuni componenti come i freni non si azionano se Mobike non viene attivata attraverso l’App).

Le biciclette sono ovviamente omologate e assicurate. L’utente sempre attraverso l’App puo’ segnalare anche eventuali guasti e malfunzionamenti riportando il numero identificativo della bici e la descrizione del problema (con massimo 140 caratteri) che quindi sara’ registrata nel sistema.

Tariffe

Tariffe corse singole Mobike Lite e Classic: 1 euro per 20 minuti.

Prezzi dei Mobike Pass ulteriormente scontati:

30 giorni da eeuro; 25,00 a eeuro; 9,90

90 giorni da eeuro; 60,00 a eeuro;19,99

180 giorni da eeuro; 110,00 a eeuro; 37,50

360 giorni da eeuro; 150,00 a eeuro; 54,99

Tariffe estremamente vantaggiose considerando che il Mobike Pass annuale permettera’ agli utenti fidelizzati di pagare poco piu’ di 0,15 euro al giorno.

L’area a tariffa agevolata

L’utilizzo delle Mobike e’ consentito su tutto il territorio comunale della citta’ di Padova.

Abbiamo individuato una prima area a tariffa agevolata dove, all’interno dell’area, si paghera’ la cifra stabilita senza fee aggiuntiva. Tale area sara’ visibile nell’App di Mobike.

L’utilizzo di Mobike fuori da questa area a tariffa agevolata e’ consentito, ma se le biciclette non verranno riportate all’interno dell’area a tariffa agevolata entro le 24 ore successive alla chiusura del noleggio, Mobike addebitera’ agli utenti un costo di servizio di eeuro; 7 per recuperare la bicicletta. L’addebito verra’ prelevato direttamente dal Portafoglio Mobike dell’utente anche nel caso sia provvisto di un Mobike Pass. Se il credito del Portafoglio Mobike andra’ in negativo non sara’ piu’ possibile utilizzare la App se non inserita una nuova ricarica sufficiente a coprire il debito.

Ovviamente i primi mesi saranno sperimentali per vedere come si orienta il servizio e sara’ nostra cura ampliare tale area, qualora la risposta dei cittadini sia straordinaria.

(Tratto da: http://www.padovanet.it)

