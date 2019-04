Irama a Padova, spostata a luglio la data all’Arena Live

19 Aprile 2019

Irama, la data prevista per il 29 giugno 2019 all’Arena Live di Padova viene spostata a venerdì 5 luglio.

I biglietti precedentemente acquistati rimangono validi anche per la nuova data.

In merito allo spostamento, l’artista ha dichiarato: «Ciao a tutti, vi scrivo a proposito della data di Padova. Quando abbiamo spostato la data, nonostante avessimo lavorato per il meglio, abbiamo ricevuto davvero tantissime richieste per un ulteriore spostamento. Queste cose non accadono mai, ma ci abbiamo provato e per una volta ci siamo riusciti! Il concerto previsto per il 29 giugno si sposterà quindi a venerdì 5 luglio sempre all’Arena Live di Padova» – Irama.

(Zed Live)