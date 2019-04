Festa di primavera

Sto caricando la mappa ….

Giorno e Orario

Data – 28/04/2019

Inizio: 11:30 – Fine: 11:30

Luogo

Centro parrocchiale di Villaguattera

Nome dell’Associazione: Banca del Tempo di Rubano

Recapito telefonico per l’evento: 340 5394736

Email: [email protected]

Sito web: http://www.rubano.it/banca-del-tempo

Tipologia:

Un momento conviviale e di allegria musicale durante il quale saranno letti

alcuni lavori letterari dei soci e sarà presentato un progetto di promozione sociale in Costa d’Avorio.

L’organizzazione è sullo stile “PORTA E OFFRI” con prodotti e cibi di stagione.

L’appuntamento è fissato per le ore 11:30 presso il centro parrocchiale.

Per esigenze organizzative è obbligatoria la conferma di partecipazione

entro e non oltre giovedì 25 aprile. Per info e prenotazioni contattare:

Pierantonio – 340 5394736

Carlo – 347 9289394

Vanna – 320 6706275

(CSV di Padova)