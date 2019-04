Este: Avviso Pubblico di manifestazione d’interesse per la vendita di un terreno di propriet del Comune di Este in Via M. Bre…

Avviso Pubblico di manifestazione d’interesse per la vendita di un terreno di proprietà del Comune di Este in Via M. Bressan

Pubblicato Giovedì, 18 Aprile 2019

Si rende noto che il Comune di Este intende procedere a raccogliere le manifestazioni d’interesse per la vendita di un terreno di proprietà, in esecuzione del Piano delle alienazioni, previsto nel Documento Unico di Programmazione 2019-2021, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 15/03/2019.



Il presente avviso è volto a verificare un eventuale interesse all’acquisto da parte soggetti pubblici o privati potenzialmente interessati a partecipare ad una successiva procedura di gara per l’alienazione dell’immobile suddetto.

Avviso completo

Mappa e Visura catastale del terreno

Schema di domanda