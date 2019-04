Diventa un professionista della riflessologia plantare con i videocorsi di ZoneRiflesse

(Thiene, 19 aprile 2019) – Thiene, 19 aprile 2019 – La riflessologia plantare e’ una tecnica di massaggio che aiuta a ristabilire l’equilibrio e l’armonia dell’organismo. Viene utilizzata contro vari disturbi come mal di schiena, mal di testa, dolori mestruali, dolori cervicali, cistite, ansia e stress. E’ basata sulla pressione in specifici punti del piede che corrispondono ai diversi organi e apparati del corpo umano. Il fondamento della riflessologia plantare e’ che ogni parte del corpo e’ soggetta a un interessamento riflessologico dovuto ai riflessi neurologici dei nervi rachidei, che partono dal midollo spinale per collegarsi con il sistema nervoso periferico. Quando un organo e’ sofferente si determina quindi una stimolazione nervosa, che viene trasmessa al midollo spinale e raggiunge quelle che sono chiamate zone riflesse, ossia specifiche regioni cutanee. Ed e’ proprio sulle zone riflesse che interviene il riflessologo, che applica una pressione su determinati punti del piede per curare disturbi riguardanti altre zone del corpo. Il massaggio riflessogeno si effettua attraverso una serie di stimolazioni ravvicinate, esercitate con il polpastrello del dito pollice. In questo modo il riflessologo effettua movimenti sulla zona da trattare. Si genera cosi’ un impulso nervoso che serve a ristabilire l’armonia dell’organo corrispondente alla zona riflessa. Sebbene in Cina e India massaggi di questo tipo fossero noti gia’ 5 mila anni fa, la riflessologia moderna si deve al medico statunitense William Fitzgerald.

I video-corsi di ZoneRiflesse – alta formazione e assistenza a 360 A dispetto di quanto si potrebbe credere, la tecnica della riflessologia plantare e’ abbastanza complessa. Per apprenderla non basta guardare un tutorial e leggere qualche guida in Rete. E’ invece necessario uno studio approfondito su testi redatti da specialisti e corredati da videocorsi, in cui viene mostrato come effettuare i vari movimenti sulle zone riflesse. I videocorsi di ZoneRiflesse costituiscono il prodotto piu’ completo attualmente sul mercato. Realizzati da Francesco Ciaccia, massaggiatore e riflessologo professionista e fondatore della ZoneRiflesse Academy, i corsi di riflessologia plantare firmati ZoneRiflesse sono strutturati in tre livelli. Il corso di primo livello permette di apprendere quali sono le zone riflesse del corpo e come effettuare la stimolazione padroneggiando le tecniche della riflessologia plantare. Il secondo livello approfondisce vari aspetti della riflessologia plantare. In particolare, viene spiegato come fare una valutazione energetica del piede per trattare e prevenire i disturbi, e quali fattori psicosomatici influiscono sull’organismo. Nel corso di terzo livello Francesco Ciaccia illustra 25 trattamenti specifici con i quali risolvere altrettante problematiche. I disturbi analizzati sono di vario tipo: fame nervosa, cistite, allergia ai pollini, squilibri del metabolismo, disturbi del sonno, dolori articolari, eccetera. Oltre alla completezza delle informazioni, questi corsi si distinguono per i prezzi accessibili e per la forma didattica con cui viene trattata la disciplina. Agli allievi e’ fornita inoltre un’assistenza a 360 gradi: sette giorni su sette, dalle 9:00 alle 22:00. Lo staff di ZoneRiflesse e’ composto da un team di professionisti specializzati nella formazione per varie tecniche di massaggio e riflessologia plantare.

