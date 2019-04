Clima: in piazza a Roma 3.500 persone con Greta

Roma, 19 apr. (AdnKronos Salute) – Sono circa 3.500 i ragazzi scesi in piazza del Popolo a Roma, per la manifestazione per il clima alla quale partecipa l’attivista svedese 16enne Greta Thunberg che ha dato vita al movimento mondiale ‘Fridays for future’. La stima dei partecipanti arriva dalla Questura di Roma. Da poco e’ arrivata anche Greta che si prepara a parlare dal palco. Intanto dalla piazza risuona lo slogan “con Greta salviamo il pianeta”.

(Adnkronos)