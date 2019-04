Clima: a Roma piu’ di 25 mila persone, raccolti in piazza oltre 14.400 euro

Roma, 19 apr. (AdnKronos Salute) – “Vogliamo ringraziare innanzitutto Greta, che con la sua presenza a Roma ha ribadito le idee che ci hanno spinto in questi mesi a mobilitarci tutti i venerdi’, compreso oggi nella piazza del Popolo gremita con piu’ di 25 mila persone”. Lo sottolineano in una nota i ragazzi Fridays For Future Roma.

Inoltre, aggiungono, “dobbiamo ringraziare tutte le ragazze e i ragazzi che hanno lavorato giorno e notte affinche’ questo nostro sogno diventasse realta’. Ma il ringraziamento piu’ grande e’ a tutti coloro che erano in piazza e hanno donato ben 14.455 euro che, uniti alle donazioni di GoFundMe di 6.665 euro, porta a un totale di 21.120 euro. Mancano ancora 4.880 euro che contiamo di raccogliere nei prossimi giorni proseguendo il crowdfunding online”.

E intanto lo sciopero continua: “Venerdi’ prossimo, come sempre, ci troveremo in piazza del Popolo il pomeriggio”.

