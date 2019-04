Informazioni Coldiretti

N. – 18/04/2019

CAMPAGNA ANTICIPI PAC 2019



CreditAgri Italia, attraverso il Sistema Servizi Coldiretti, mette a disposizione delle Imprese Agricole che presentano Domanda Unica 2019 lo strumento “Anticipo Contributo PAC” per soddisfare almeno in parte, le esigenze di credito a breve.

In questo modo le imprese che hanno presentato domanda in Regime di Aiuto Unico, potranno beneficiare dell’Anticipazione Annuale del contributo senza dover attendere l’erogazione da parte dell’Organismo Pagatore nazionale AGEA e Regionali OPR.

Creditagri Italia, con la sottoscrizione di appositi accordi con alcune banche partner, (Banca della Nuova Terra, Credit-Agricole, BNL), ha definito un modello operativo in grado di favorire l’erogazione delle Anticipazioni PAC a beneficio delle imprese agricole nostre associate, nella misura dell’80% del contributo Annuale, richiesto nella sua componente Base + Greening, erogabile al momento del rilascio della domanda, a condizioni di tasso tassi di assoluto vantaggio.

Il Modello collaudato da diversi anni, quest’anno si presenta ancor vantaggioso e più innovativo oltre che rispondere alle maggiori esigenze per le imprese in termini di tempistica e costi.

In sintesi, gli elementi contenuti nella Campagna PAC 2019 sono i seguenti:

DOVE RICHIEDERE L’ANTICIPO : Direttamente al CAA Coldiretti dal Tuo operatore

DOCUMENTI NECESSARI : Provvede l’operatore CAA con la documentazione in suo possesso

TEMPISTICA : Anticipo rispetto alle scadenze ordinarie, con importo sùbito disponibile per le necessità aziendali, erogabile mediamente in 15 giorni lavorativi

IMPORTO ANTICIPATO : Fino all’80% del valore dei Titoli Base + Greening

SEMPLICITA’ : Pochi documenti disponibili presso il CAA Coldiretti, e ricevi gli importi direttamente sul conto Banca Finanziatrice

COMODITA’ : Grazie all’accordo CAA Coldiretti e Creditagri viene velocizzata la Richiesta di Anticipo

CONDIZIONI : Puoi simulare il Costo del Tuo anticipo direttamente sul sito www.creditagri.com, valutando rapidamente la banca con condizioni di Tasso più vantaggioso, trasparente e competitivo, che oscilla tra 0,90 al 2,40 % in base al profilo di rischio.

Per maggiori dettagli sulle opportunità, puoi rivolgerti allo sportello CAA Coldiretti dove hai presentato la Domanda Unica PAC ovvero direttamente al referente di CreditAgri Susanna Boccia, telefono 3371249197, email [email protected]

Sito internet: www.creditagri.com oppure [email protected]

(Coldiretti Padova)