VOTO EUROPA – L’Europa in primo piano

Si parla di Unione Europea all’incontro dal titolo “L’Europa in primo piano“. Ospite della serata, che si tiene lunedì 29 aprile alle ore 20.45 all’Istituto don Bosco (via San Camillo de Lellis, 4) a Padova, il corrispondente da Bruxelles/Strasburgo dell’Agenzia Sir ed esperto di tematiche europee, Gianni Borsa. Modera il direttore della Difesa del popolo, Guglielmo Frezza.

L’appuntamento è l’ultimo quattro incontri che si sono tenuti in diocesi per parlare di Europa e capire cos’è e come funziona l’Unione Europea, in vista delle prossime elezioni di domenica 26 maggio.

Gli incontri sono stati promossi da Pastorale Sociale e del Lavoro della Diocesi di Padova insieme ad Acli provinciale, Agesci (Colle mare e Brenta), Azione cattolica diocesana, Noi Associazione, CSI Padova, Cism, Usmi e Conferenza italiana degli istituti secolari.

(Diocesi di Padova)