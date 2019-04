Veneto: da giugno 2019 spiagge accessibili e stabilimenti attrezzati per disabili

Venezia, 18 apr. (AdnKronos) – Per il terzo anno consecutivo in Veneto la stagione balneare sara ‘sociale’ e ‘inclusiva’. Le spiagge venete si preparano alla riedizione del progetto “Turismo sociale e inclusivo” messo a punto dalle tre Ulss del litorale adriatico (la 4 Veneto Orientale, la 3 Serenissima e la 5 Polesana) e finanziato dalla Regione Veneto. Ma con una novita: quest’anno ogni localita balneare del litorale veneto offrira non solo una spiaggia attrezzata a misura di disabilita, in grado di accogliere e di offrire servizi di animazione a persone con problemi fisici e/o psichici; ma offrira anche un’opportunita di lavoro a persone fragili, alla ricerca di un inserimento occupazionale.

La Regione del Veneto mette a disposizione 50 borse-lavoro per altrettanti tirocini destinati all’inserimento lavorativo nei servizi di accoglienza e ospitalita turistica ‘accessibile’ rivolti a persone in carico ai Servizi di Integrazione Lavorativa delle nove Ulss regionali. Le spiagge venete, da Bibione a Porto Tolle, saranno quindi luoghi di inclusione non solo per gli ospiti, ma anche per gli operatori.

Il progetto ‘Turismo Sociale e Inclusivo nelle Spiagge venete 2019″ coinvolge tutte le nove Ulss del Veneto e tre assessorati: quello alla sanita e al sociale, quello al turismo e promozione e quello al lavoro. Il progetto quest’anno dispone di un budget complessivo di 394 mila euro, di cui 188.800 per i tirocini lavorativi e l’ospitalita abitativa per 50 giorni delle 50 persone selezionate dai Sil (i servizi per l’inserimento lavorativo delle Ulss): i tirocinanti si occuperanno dell’accoglienza, delle piccole manutenzioni, dei servizi in spiaggia, della ristorazione, del verde. Vivranno una esperienza di full-immersione e di autonomia, accolti nelle strutture di turismo sociale della costa veneta, come il villaggio Marzotto di Jesolo o il villaggio San Paolo del Cavallino Treporti. E riceveranno una borsa lavoro della Regione Veneto, finanziata con il Fondo regionale per l’occupazione e la disabilita.

