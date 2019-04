Veneto: da giugno 2019 spiagge accessibili e stabilimenti attrezzati per disabili (3)

(AdnKronos) – Di “progetto pilota in Italia e in Europa, dalla grande valenza etica ma anche economica”. parla l’assessore al turismo della Regione Veneto, che ha ricordato che la competitivita dell’offerta balneare del litorale veneto si regge non sul prezzo, ma sulla qualita e sull’innovazione dei servizi. “Sono 37 milioni i disabili in Europa – ha precisato – che esprimono esigenze di vacanze e chiedono servizi accoglienti e inclusivi, con opportune garanzie di salute, alimentari e di assistenza qualificata”.

Per il direttore generale dell’Ulss 4 Veneto Orientale, Carlo Bramezza, ente capofila, il progetto e gia realta: il bar dell’ospedale di Jesolo e gia gestito da giovani diversamente abili, e l’Outlet della moda del Veneto orientale ha gia assicurato la disponibilita a quattro assunzioni ‘protette’ durante la stagione estiva.

“La vera sfida ora e nel lavoro di rete dei SIL delle nuove Ulss – avverte la coordinatrice regionale Silvia Ceschel – che stanno gia organizzando, con la collaborazione degli enti locali, delle associazioni e delle realta turistiche del litorale veneto, le vacanze-lavoro indipendenti dei primi 50 giovani disabili del Veneto”.

(Adnkronos)