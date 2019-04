Veneto: da giugno 2019 spiagge accessibili e stabilimenti attrezzati per disabili (2)

(AdnKronos) – Ieri, a San Dona di Piave, la prima riunione tecnica dei Sil veneti per mettere in moto l’organizzazione di un progetto complesso, che ha assunto una dimensione regionale e che prevede il coinvolgimento attivo di comuni, servizi sociali, consorzi balneari, strutture recettive sociali, grande distribuzione, organizzazioni sportive e ricreative, enti turistici. Gli obiettivi da raggiungere sono l’ulteriore potenziamento dell’offerta ricettiva del litorale veneto per i turisti con disabilita e la messa in rete dei servizi per l’inserimento lavorativo nella prima industria del Veneto, rappresentata dal comparto turistico.

L’estate 2019 sulle spiagge ‘inclusive’ del Veneto sara raccontata anche con un cortometraggio, che verra presentato alla Mostra del Cinema di Venezia di settembre.

“La novita del progetto sta nel perseguire la vera inclusione – mette in chiaro l’assessore regionale al sociale Manuela Lanzarin – quella degli ospiti, ai quali verra offerta una vacanza attiva, coinvolgente e sicura, e quella dei giovani tirocinanti, selezionati dai Sil di tutto il Veneto, che grazie alla stretta collaborazione tra Ulss potranno vivere una esperienza di vita autonoma all’insegna della vacanza-lavoro. Le realta imprenditoriali del turismo balneare possono creare nuove opportunita di lavoro anche per persone fragili o diversamente abili: con questo progetto apriamo la strada a nuovi percorsi di collocamento mirato e di vita indipendente”.

