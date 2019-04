Vaccini: Unicef, salvano 3 mln di vite l’anno, al via campagna social

Roma, 18 apr. (AdnKronos Salute) – I vaccini salvano fino a 3 milioni di vite ogni anno, proteggendo i bambini da malattie potenzialmente mortali e altamente contagiose come morbillo, polmonite, colera e difterite. Grazie ai vaccini, tra il 2000 e il 2017 il numero di morti per morbillo e’ diminuito e la polio sta per essere eradicata. E sono uno degli strumenti sanitari piu’ economici mai inventati: per ogni dollaro speso per le vaccinazioni infantili c’e’ un ritorno in benefici fino a 44 dollari. A sottolinearlo e’ l’Unicef, che il 24 aprile lancera’ #VaccinesWork, una nuova campagna globale per sottolineare la forza e la sicurezza dei vaccini tra i genitori e gli utenti dei social media.

La campagna e’ organizzata in concomitanza con la Settimana mondiale delle vaccinazioni, dal 24 al 30 aprile, per diffondere il messaggio che insieme le comunita’, compresi i genitori, possono proteggere tutti attraverso i vaccini. #VaccinesWork e’ stato a lungo utilizzato per riunire i sostenitori online delle vaccinazioni. Quest’anno, l’Unicef collabora con la Bill & Melinda Gates Foundation, l’Organizzazione mondiale della sanita’ (Oms), e Gavi, la Vaccine Alliance, per favorire il raggiungimento di ancora piu’ persone. La Bill & Melinda Gates Foundation contribuira’ con 1 dollaro all’Unicef per ogni like o condivisione sui social media che utilizzano l’hashtag #VaccinesWork in aprile, fino a 1 milione di dollari, per garantire che tutti i bambini ricevano i vaccini salvavita di cui hanno bisogno.

“Vogliamo che #VaccinesWork diventi virale – ha detto Robin Nandy, responsabile Unicef per le vaccinazioni – I vaccini sono sicuri e salvano vite umane. Questa campagna e’ un’opportunita’ per mostrare al mondo che i social media possono essere una potente forza di cambiamento e fornire ai genitori informazioni affidabili sui vaccini”. La campagna fa parte di una celebrazione globale, della durata di una settimana, dedicata al tema ‘Protected Together: Vaccines Work’, per onorare ‘gli eroi dei vaccini’, dai genitori ai membri della comunita’, agli operatori sanitari.

“Oggi con i vaccini si raggiungono piu’ bambini che mai – ha sottolineato Violaine Mitchell, direttore ad interim della distribuzione dei vaccini presso la Bill & Melinda Gates Foundation. “Siamo lieti di collaborare con l’Unicef e con tutti i partner globali e nazionali in tutto il mondo che lavorano instancabilmente per garantire che tutti i bambini, specialmente quelli dei Paesi piu’ poveri del mondo, possano essere protetti dalle malattie infettive che mettono a rischio la vita”.

Nonostante i benefici dei vaccini, si stima che nel 2017 circa 1,5 milioni di bambini siano morti per malattie prevenibili con le vaccinazioni. Mentre questo e’ spesso dovuto alla mancanza di accesso ai vaccini, in alcuni Paesi le famiglie stanno ritardando o rifiutando di vaccinare i loro figli a causa di noncuranza o scetticismo sui vaccini. Cio’ ha portato a diversi focolai, tra cui un’impennata allarmante del morbillo, soprattutto nei Paesi a piu’ alto reddito. L’incertezza sui vaccini sulle piattaforme dei media digitali e sociali e’ uno dei fattori trainanti di questa tendenza.

Ecco perche’ il fulcro di questa campagna dell’Unicef e’ un film d’animazione di 60 secondi, ‘Dangers’, che, insieme alle animazioni illustrate per i post e i poster dei social media, si basa sull’intuizione che i bambini, per loro stessa natura, sono piccoli temerari che si mettono costantemente in pericolo. Disponibile in varie lingue, il video spiega che, mentre i genitori non possono prevenire tutti i pericoli in cui si trovano i loro figli, possono usare la vaccinazione per aiutare a prevenire i pericoli che ‘entrano’ nei loro figli. Infine, gli esperti dell’Unicef risponderanno a domande sulle vaccinazioni, tra cui come funzionano i vaccini, come vengono testati, perche’ i bambini dovrebbero ricevere i vaccini, cosi’ come i rischi di non vaccinare i bambini in modo tempestivo.

(Adnkronos)