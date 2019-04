UPA Padova: Associazione antichi mestieri

Gabriella Gabrini è la nuova presidente

E’ Gabriella Gabrini la nuova presidente dell’Associazione Antichi mestieri di Padova.

Ad eleggerla è stata l’assemblea dei soci, che si è riunita il 16 aprile scorso.

Gabrini sostituisce lo storico presidente Luciano Favaron, che ricopriva il ruolo dal 1998. Favaron sarà ora Presidente onorario dell’associazione, costituita da Confartigianato Imprese Padova, Cna, Comune e Provincia di Padova, per tutelare, salvaguardare e valorizzare gli antichi mestieri.

“E’ per me un onore assumere un incarico di responsabilità, all’interno di un’associazione che promuove la tutela di mestieri che fanno parte della nostra storia e cultura – spiega Gabriella Gabrini -. Ringrazio il mio predecessore per il suo importante contributo ad una realtà che è cresciuta in questi venti anni. Ora dobbiamo proseguire, tenendo conto di un’importante novità: la nuova legge regionale dell’artigianato che individua la figura del Maestro artigiano”.

GABRIELLA GABRINI

Gabriella Gabrini è artista dello smalto a grande fuoco su metallo. Vive e lavora a Padova, figlia d’arte, il padre è stato ceramista e il nonno orafo. Giovanissima diventa “garzone” nella bottega del Maestro Paolo De Poli, al quale dobbiamo il recupero di quest’arte antichissima. Da allora non ha più abbandonato la tecnica, anzi ne ha approfondito lo studio e la ricerca.

Ha aperto il suo atelier ad artisti, designers, studenti; ha tenuto conferenze e stages tanto da ricevere dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi l’onorificenza di “Ufficiale al merito della Repubblica Italiana”, motu proprio, “per l’impegno dedicato all’artigianato artistico” (2000).

Nel 2015 ha ricevuto l’onorificenza, motu proprio, di Commendatore dal Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano.

Ha esposto in mostre personali e collettive, in Italia e all’estero; le sue opere sono presenti in chiese, cattedrali, basiliche e musei nazionali e internazionali.

Con altrettanta passione, ha svolto impegni istituzionali e sociali soprattutto di solidarietà e aiuto nei confronti delle donne.

E’ componente della Giunta di Confartigianato Imprese Padova, associazione per la quale ricopre il ruolo di Delegata per l’artigianato artistico e tradizionale.



