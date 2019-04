‘Un’idea di India’ di Massimo Saretta. Tra i visitatori anche l’attore Kabir Bedi, il mitico Sandokan

Bilancio positivo per la mostra fotografica di Massimo Saretta “Un’Idea di India”, aperta al pubblico fino al 28 aprile in Galleria Cavour.

Nel primo mese di esposizione ha superato i 13 mila i visitatori: tra questi anche l’attore indiano Kabir Bedi, protagonista dello storico sceneggiato “Sandokan” e il console generale dell’India in Italia Binoy George.

In mostra oltre cento fotografie che trasportano il visitatore nella cultura e nella spiritualita’ di questo Paese, da cui l’autore e’ stato affascinato nel corso di numerosi viaggi.

L’esposizione, cosi’ come il libro che l’accompagna, sono ben lungi dall’essere il reportage di un viaggio turistico, costituiscono semmai un saggio fotografico con il quale Saretta intende arrivare al cuore del visitatore e del lettore.

Splendide architetture, come il Taj Mahal ad Agra, secondo la tradizione voluto dall’imperatore indiano Shah Jahan per mantenere una promessa fatta alla moglie quando era in vita, o l’Hawa Mahal a Jaipur, noto anche come Palazzo dei venti o Palazzo della brezza, costituito da un alto muro realizzato per permettere alle donne della famiglia reale di osservare le feste di strada senza essere viste, ma anche volti e scene di una quotidianita’ da cui emerge la spiritualita’ che permea costantemente la vita del popolo indiano.

Vengono inoltre proposti degli appuntamenti di approfondimento, l’ultimo dei quali venerdi 26 aprile, alle ore 17.30, dal titolo “The’ mistic trail – II gran tour della spiritualita’, prove di contatti culturali dagli anni ’60/’70”, con l’intervento del curatore della mostra Gastone Scarabello; a seguire incontro con l’autore Massimo Saretta.

La mostra e’ promossa dall’Assessorato alla cultura e realizzata con il patrocinio della Regione del Veneto

Dopo il successo padovano la mostra fara’ tappa a Milano e in altre citta’ italiane ed estere.

Ingresso libero

Orario: 10-13 / 15-19, chiuso i lunedi non festivi

(Tratto da: http://www.padovanet.it)

(Leggi tutta la notizia sul portale http://www.padovanet.it – rete civica del Comune di Padova)

http://www.padovanet.it/notizia/20190418/comunicato-stampa-%E2%80%9Cun%E2%80%99idea-di-india%E2%80%9D-di-massimo-saretta-tra-i-visitatori-anche-l