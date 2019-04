Una Villa per le feste

Sto caricando la mappa ….

Giorno e Orario

Data – 25/04/2019

Inizio: 10:00 – Fine: 19:00

Luogo

Villa dei Vescovi

Nome dell’Associazione: Fai – Fondo ambientale italiano

Recapito telefonico per l’evento: 0499930473

Email: [email protected]

Sito web: www.fondoambiente.it

Tipologia:

Lunedì 22 aprile, giovedì 25 aprile e mercoledì 1 maggio, dalle ore 10 alle 19, Villa dei Vescovi, Bene del FAI – Fondo Ambiente Italiano a Luvigliano di Torreglia, propone l’opportunità di allestire un picnic all’interno del suo magnifico parco, con la possibilità di prenotare coperta e cestino per il pranzo, o in alternativa gustare un pasto seduti presso la caffetteria della Villa e godersi verso sera il celebre aperitivo del vescovo. La Pasquetta è il giorno per eccellenza dedicato ai picnic, una sorta di benvenuto per la stagione

delle giornate all’aria aperta. Anche Villa dei Vescovi partecipa a questa tradizione e apre il suo parco a chi desidera trascorrere una giornata nel verde.

Per i bambini è prevista un’avvincente caccia all’uovo, oltre a laboratori creativi a tema pasquale e giochi campestri, ma non è tutto, perché tutti i piccoli visitatori che passeranno alla Villa dal 18 al 25 aprile potranno divertirsi con una speciale caccia pasquale: gli indizi nascosti nel parco condurranno a una speciale sorpresa da ritirare presso il bookshop.

Per consuetudine, anche la Festa della Liberazione e la Festa del Lavoro sono momenti ideali per pique-niquer (dal francese, “mangiare all’aperto”, da cui deriva “picnic”) e Villa dei Vescovi è pronta ad accogliere grandi e piccoli. Giovedì 25 aprile, dopo la colazione sul prato, ai bambini verrà proposta una visita-gioco per conoscere da vicino la storia degli antichi romani, mentre nel pomeriggio potranno divertirsi a costruire una mangiatoia per gli uccellini del parco della Villa o ascoltando una lettura animata.

Infine, mercoledì 1 maggio, per animare la giornata conclusiva di questa prima serie di picnic, i più piccoli potranno scegliere tra una visita-gioco a tema rinascimentale e l’opportunità di imparare a tessere una speciale tela realizzata con elementi naturali raccolti all’interno del parco della Villa. Sempre che non si preferisca una lettura animata in compagnia!

In tutte e tre le giornate sarà sempre possibile cogliere l’occasione per visitare la splendida Villa dei Vescovi.

Con il Patrocinio di Regione del Veneto, Provincia di Padova e Comune di Torreglia.

Giovedì 25 aprile e mercoledì 1 maggio 2019, dalle ore 10 alle 19

Ingresso: Intero: 11 €; Ridotto (Ragazzi 6-18 anni): 4 €; studenti (18-25 anni): 5 €; Iscritti FAI,

residenti, bambini fino ai 5 anni: ingresso gratuito; Biglietto famiglia (2 adulti + 2 bambini): 26 €

Laboratorio e/o visita gioco: 4 € aggiuntivi

Cestino da picnic su prenotazione entro 2 giorni prima dell’evento:

cestino completo, 15€;

cestino bambini costo 8€.

(CSV di Padova)