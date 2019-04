Turismo: a cortina si scia fino al primo maggio sulle piste del faloria

Cortina D’Ampezzo, 18 apr. (AdnKronos) – A Cortina D’Ampezzo le ultime nevicate hanno regalato un bel manto primaverile che permette di sciare da Pasqua al 1 maggio scegliendo le piste del Faloria come scenario ideale per godersi le lunghe ore della bella stagione sugli sci.

La Pasqua di Cortina e sugli sci: il 21 aprile alle 10 prendera il via la quarta edizione del M’Over Ghedo Speed Contest: tutti contro l’uomo jet piu iconico, non solo della conca ampezzana, ma dell’intera scuola azzurra della velocita. Lui, capace di scendere in scioltezza la Streif di Kitzbuhel, concedendosi anche una spaccata sul salto finale; lui, a cui e intitolato uno degli ultimi jump della Vertigine – il nuovo tracciato appena inaugurato sulle Tofane, in attesa dei Mondiali di sci alpino del 2021 – per un giorno sara a disposizione di tutti. Sulla pista Tondi del Faloria, con la regia del Kristian Ghedina Ski Team ed il supporto tecnico di M’Over, il ‘Ghedo ‘ tornera ad essere l’uomo da battere.

Il campione ampezzano scendera per primo, dettando passo e tempo, gli altri potranno solo provare ad avvicinarsi ai centesimi fermati dal suo cronometro. Diversi i premi in palio: il piu ambito? Un selfie col campione alla terrazza del Rifugio Faloria.

