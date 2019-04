Turismo: a cortina si scia fino al primo maggio sulle piste del faloria (2)

(AdnKronos) – Lunedi 22 anche la Pasquetta profuma di neve e di sfida a Cortina D’Ampezzo. La pista Tondi del Faloria ospita lo Slalom fra le nuvole in ricordo di Jacopo Zardini, ad 11 anni dalla sua scomparsa. La gara di gigante e organizzata da Sci Club 18, per ragazzi dal 2013 in su, e il ricavato sara devoluto in beneficenza.

Altra pista, altra gara e poi tutti in vacanza. Il 1 maggio al Faloria va in scena la consueta festa di fine stagione, fra sole, musica e un caldo arrivederci accompagnati dalla musica live dei Drunk Donkeys. Inoltre, sempre il 1 maggio e in programma la XVI edizione del Faloria Ski Challenge, una gara di gigante aperta a tutte le categorie. Per gli amanti dello sci a tallone libero, invece, ecco un contest da affrontare in stile vintage con il Telemark Vintage Event: la funivia e gratis dalle 16, con ultima discesa alle 18, giusto in tempo per l’ultimo brindisi ad una grande stagione di emozioni e neve.

