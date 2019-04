Snam: “Importante passo per filiera italiana”

Roma, 18 apr. (AdnKronos) – “Questo accordo e’ un nuovo e importante passo per il consolidamento della filiera italiana del biometano, un obiettivo sul quale Snam e’ fortemente impegnata con un programma di investimenti di almeno 200 milioni di euro al 2022 tra infrastrutture per il biometano e per la mobilita’ sostenibile”. Lo afferma l’amministratore delegato di Snam Marco Alvera’ alla firma dell’accordo di cooperazione per sostenere l’attuazione degli obiettivi del decreto sul biometano, tra Cib, Confagricoltura, Eni, Fpt Industrial, Iveco, New Holland Agriculture e Snam.

“Siamo convinti che il biometano, e in generale il gas rinnovabile, – prosegue Alvera’ – avra’ un ruolo determinante nel raggiungimento degli obiettivi climatici in Italia e in Europa e nello sviluppo della filiera agricola italiana, in un’ottica di economia circolare”.

(Adnkronos)