Sicurezza: sindaco vicenza, ‘direttiva salvini non e prevaricazione’

Vicenza, 18 apr. (AdnKronos) – “In situazioni di difficolta qualsiasi rinforzo alle azioni gia in essere non deve essere letto come una prevaricazione rispetto alle funzioni dei sindaci, ma come un effettivo supporto alle disposizioni governative. La polizia locale e lo strumento attraverso cui dare attuazione agli input che vengono dati tenendo conto che e necessario comunque operare all’interno delle proprie competenze, in sinergia con le altre forze dell’ordine”. Cosi all’Adnkronos il sindaco di Vicenza, Francesco Rucco commenta la direttiva sulla sicurezza emanata ieri dal ministro dell’Interno, Matteo Salvini.

