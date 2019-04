Sicurezza: sindaci lega, ‘circolare salvini risponde a esigenze territori’

Treviso, 18 apr. (AdnKronos) – “Grazie al ministro dell’Interno Matteo Salvini per aver ascoltato la voce dei territori e aver dimostrato con i fatti la volonta di rafforzare il ruolo dei sindaci per combattere degrado e illegalita. In passato i Prefetti erano utilizzati dai governi al solo scopo di collocare i migranti a carico delle amministrazioni locali, senza alcuna progettualita: oggi c’e finalmente l’opportunita di sviluppare una reale collaborazione tra comuni e Prefetture per ristabilire ordine pubblico sul territorio, con piu risorse e poteri incisivi per tutelare la sicurezza dei cittadini”. Lo sottolineano Stefano Locatelli, sindaco di Chiuduno e responsabile enti locali Lega, Mario Conte, sindaco di Treviso, Alessandro Canelli, sindaco di Novara, Giacomo Giovanni Ghilardi, sindaco di Cinisello Balsamo, Michele Conti, sindaco di Pisa, Guido Castelli, sindaco di Ascoli.

“Nessun depotenziamento del ruolo dei sindaci: il ministero mette a disposizione le strutture dello Stato a servizio delle autonomie e dei Comuni, con le Prefetture al servizio dei sindaci e non viceversa. Le prefetture potranno fornire il supporto contro i balordi, con misure gia applicate in citta quali Bologna e Firenze con soddisfazione di amministrazioni locali e cittadini”, avvertono.

“Spiace prendere atto di una polemica strumentale da parte della presidenza Anci, che anziche puntare pregiudizialmente il dito contro il governo, dovrebbe evidenziare le opportunita del Decreto sicurezza, riaffermate dalla circolare: poteri assegnati ai sindaci nel rispetto della loro autonomia e per avere strumenti migliorativi per governare la sicurezza. Il Governo mette al centro la figura del sindaco, garantendo dignita e aiuto delle strutture statali per troppo tempo lontane dai territori”, concludono.

