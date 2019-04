Sicurezza: assessore verona, ‘bene nuova direttiva viminale’

Verona, 18 apr. (AdnKronos) – Inserire all’ordine del giorno del prossimo Comitato provinciale per l’Ordine e la sicurezza di Verona la nuova direttiva del Ministero dell’Interno, che prevede l’intervento dei Prefetti e l’istituzione delle zone rosse per aumentare la sicurezza e il decoro urbano. Lo chiedono il sindaco Federico Sboarina e l’assessore alla Sicurezza Daniele Polato al Prefetto di Verona.

“Bene la nuova direttiva del Ministro dell’Interno. Nella nostra citta non ci sono zone di tolleranza dell’illegalita e del degrado – spiega l’assessore alla Sicurezza -, con questo nuovo strumento potremo intervenire con azioni sempre piu mirate nelle aree piu delicate e ad alta frequentazione. Non ci sentiamo ne commissariati ne sostituiti nelle nostre competenze, chi critica la direttiva non capisce che si tratta di un provvedimento che permettera alle Amministrazioni di lavorare ancora di piu in sinergia con le Prefetture e di essere piu incisivi”.

“Saremo noi i primi a segnalare al Prefetto le zone sensibili gia monitorate dai nostri agenti della Polizia Municipale, dove potenziare i controlli e contrastare la criminalita e l’illegalita, a vantaggio della vivibilita della nostra citta e della sicurezza dei cittadini. Nelle cosiddette zone rosse, infatti, le Forze dell’Ordine potranno aumentare le verifiche e gli interventi, cosi come potranno essere applicate restrizioni maggiori ai locali che non rispettano le norme, arrivando alla sospensione dell’attivita commerciale”, assicura.

(Adnkronos)