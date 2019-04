Sicurezza: assessore verona, ‘bene nuova direttiva viminale’ (2)

(AdnKronos) – “Per il sindaco sara inoltre piu semplice ridurre orari di vendita di bevande e alcolici, la dove vi e assembramento notturno. Cosi come allontanare i soggetti irregolari, per i quali scattera la denuncia penale, che si aggiunge all’introduzione dei reati previsti dal Decreto Sicurezza per l’esercizio dell’accattonaggio molesto e dell’attivita di parcheggiatore abusivo. Come chiesto dal Ministro, ogni tre mesi verra inviato un report delle ordinanze antidegrado emanate e dell’attivita fatta per la sicurezza cittadina, una collaborazione ancora piu stretta con il governo che vede Verona tra le prime citta in Italia nell’applicazione di “Scuole sicure” e nell’utilizzo del Daspo urbano”, ha concluso.

