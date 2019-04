Pianificazione e organizzazione eventi: nuove idee da Pallavolo Padova NET

Si è svolto alla Kioene Arena il 3° workshop stagionale dedicato alle Società affiliate al progetto. A maggio si parlerà di settore giovanile

Si è svolto alla Kioene Arena il terzo Workshop del progetto “Pallavolo Padova Network”. Tema della serata: “Come pianificare e organizzare gli eventi nel corso della stagione, dalla presentazione ufficiale delle squadre ai momenti di aggregazione, relazioni con il territorio, amministrazioni ed enti”. Relatori dell’incontro sono stati Stefania Bottaro (segreteria generale Kioene Padova) e Marco Gianesello (responsabile marketing Kioene Padova). Grazie all’esperienza maturata in questi anni di Superlega, Bottaro e Gianesello hanno illustrato le attività della Società bianconera: dall’evento partita agli incontri realizzati nel corso della stagione e rivolti ai numerosi soggetti coinvolti nell’attività della squadra bianconera.

Spunti che hanno attirato l’interesse delle Società presenti, allo scopo di fornire idee e creare un momento di confronto per studiare al meglio le attività da sviluppare nell’attività quotidiana della propria realtà sportiva. Dopo “Il marketing sportivo è un’esclusiva dei grandi club?” e “Come comunicare sui media tradizionali e social media, le nuove regole in un contesto in continua evoluzione”, questo terzo appuntamento ha permesso di dare una panoramica a 360° sull’attività di una Società.

IL PROGETTO. Grazie al progetto Pallavolo Padova Network, le Società che collaborano con Pallavolo Padova possono mettere in atto strategie dinamiche per la gestione della propria realtà sportiva. Le Società coinvolte nel progetto otterranno il marchio Pallavolo Padova NET: un “distintivo” che permetterà di riconoscere le Società affiliate. 10 finora le Società coinvolte nel progetto (ASD Pallavolo Arcobaleno, ASD Bluvolley Padova, GSP Torrebelvicino, ASD Valsugana Volley, ASD Solesino, Pallavolo Este ASD, GS Sant’Angelo ASD, Giotto Volley Padova, Volley Fratte e ASD Insieme per Pordenone Volley).

IL PROSSIMO APPUNTAMENTO. L’ultimo appuntamento di questa stagione è fissato per lunedì 13 maggio con inizio alle ore 20.30. Si parlerà di settore giovanile: “Condivisione e sviluppo di una collaborazione sportiva per atelti/e dei settori giovanili indirizzata alla ricerca e alla crescita di nuovi talenti”.

Alberto Sanavia

Ufficio stampa Kioene Padova

www.pallavolopadova.com

(Pallavolo Padova)