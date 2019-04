Pasquetta nei Musei Euganei: Castello di San Martino della Vaneza

Sto caricando la mappa ….

Giorno e Orario

Data – 22/04/2019

Inizio: 10:00 – Fine: 18:00

Luogo

Castello di San Martino della Vaneza

Nome dell’Associazione: Comune di Padova

Recapito telefonico per l’evento: 0498910189

Email: [email protected]

Sito web: www.micromegamondo.com

Tipologia:

PASQUETTA NEI MUSEI EUGANEI

10:00 – 18

CASTELLO DI S. MARTINO DELLA VANEZA

via S. Martino, 19

Cervarese S. Croce PD

Pasquetta al Castello: per trascorrere una giornata di festa in un luogo dall’antica storia e di grande fascino.

Visite guidate al costo di 1€ in più a persona alle ore 11:00 – 12:00 – 15:30- 16:30

(CSV di Padova)