Pasqua, pasquetta e 25 aprile monumenti e mostre aperti. 1 maggio apertura straordinaria della Cappella degli Scrovegni e della Ca

Porte aperte nelle sedi museali ed espositive cittadine in occasione delle prossime festivita’ pasquali, con un ricco ventaglio di proposte che spaziano dalla pittura alla fotografia, dai gioielli al cinema.

Il sistema museale civico (Cappella degli Scrovegni, Musei Civici agli Eremitani, Palazzo Zuckermann, Palazzo della Ragione, Stabilimento Pedrocchi-Piano Nobile e Museo del Risorgimento e dell’Eta’ Contemporanea, Oratorio di San Rocco, Oratorio di San Michele, Loggia e Odeo Cornaro, Casa del Petrarca ad Arqua’ Petrarca) e le mostre organizzate dal Comune di Padova saranno infatti aperti al pubblico domenica 21 e lunedi 22 aprile.

Apertura regolare delle sedi museali ed espositive anche giovedi 25 aprile, 73esimo anniversario della Liberazione, mentre mercoledi 1 maggio, festa del Lavoro, saranno visitabili la Cappella degli Scrovegni e la Casa del Petrarca.

“Assicurare l’apertura dei luoghi d’arte cittadini nelle festivita’ e nei ponti – afferma l’Assessore alla cultura – e’ fondamentale in una citta’ sempre piu’ turistica come la nostra che negli ultimi anni ha registrato un boom di presenze. Questo incremento e’ frutto delle politiche messe in campo per accrescere la capacita’ attrattiva della nostra citta’, con la valorizzazione del suo vasto patrimonio culturale e la realizzazione di mostre di grande richiamo, come quella dedicata a Federico Fellini inaugurata nei giorni scorsi ai Musei Civici agli Eremitani”.

Un omaggio al regista italiano piu’ conosciuto al mondo, Federico Fellini, e’ prologo alle celebrazioni in occasione della ricorrenza dei cento anni dalla sua nascita.

Verso il centenario. Federico Fellini 1920-2020 e’ una grande mostra internazionale con un comitato scientifico di prim’ordine: curata da Vincenzo Mollica e Alessandro Nicosia con Francesca Fabbri Fellini e con la partecipazione di Simonetta Tavanti, nipoti quest’ultime di Federico Fellini e di Giulietta Masina, l’esposizione ripercorre le opere del grande maestro, rivivendo i testi, le scene, i personaggi dei suoi film e quindi la sua storia personale.

L’esposizione e’ un’importante occasione per far conoscere al grande pubblico il percorso di Federico Fellini e della sua opera attraverso il racconto dei suoi film con le foto di scena, i costumi, le interviste, i manifesti e soprattutto grazie ai suoi disegni, alcuni dei quali esposti per la prima volta (orario: 9-19, biglietti, info e prenotazioni 0492010010).

A Palazzo Zuckermann, in corso Garibaldi 33, e’ possibile ammirare una ricca selezione di antiche monete e delle opere numismatiche piu’ importanti stampate in Italia e in Europa dal XVI al XVIII secolo, tratte dalle collezioni della Biblioteca Universitaria di Padova e del Museo Bottacin, parte dei musei civici cittadini, una raccolta unica nel suo genere. L’esposizione, dal titolo Sotto il torchio. Libri e monete antiche dalle raccolte della Biblioteca Universitaria di Padova e del Museo Bottacin e’ un’occasione per ripercorrere in breve la ricchezza e la complessita’ della letteratura numismatica e la finezza decorativa delle monete (orario 10-19).

La mostra fotografica di Massimo Saretta Un’idea di India in Galleria civica Cavour e’ un viaggio nella spiritualita’ che permea costantemente la vita del popolo indiano, in cui i colori sono parte integrante fino a diventare addirittura un codice di appartenenza o un precetto nelle manifestazioni sociali e religiose (orario 10-13, 15-19).

Fotografie di paesi lontani anche a Palazzo Moroni (Scuderie e Cortile Pensile) nella mostra di Angelo Aprile Senza confini, in cui si puo’ cogliere la straordinaria diversita’ del mondo (orario Scuderie: 9.30-12.30 / 14.30-18.30. Orario Cortile Pensile 9-19).

Immagini e parole a Palazzo Angeli nella mostra I paesaggi dell’anima, che presenta una selezione di fotografie dei soci del Gruppo Fotografico Antenore, che si sono ispirati a 14 scrittori, in un progetto realizzato con l’Universita’ Popolare di Padova con l’obiettivo di far dialogare linguaggi espressivi diversi (orario 10-18).

La mostra internazionale di gioielleria contemporanea Influences: Passions transform our works, arrivata a Padova, all’Oratorio di San Rocco (via Santa Lucia), dopo aver fatto tappa alla Munich Jewellery Week 2019, presenta le opere di dodici affermati artisti orafi: Patrizia Bonati (Cremona), Lluis Comin (Barcellona, Spagna), Corrado De Meo (Livorno), Elin Flognman (Trollhattan, Svezia), Maria Rosa Franzin (Padova), Nicola Heidemann (Villach, Austria), Judy Mc Caig (Glasgow, Scozia), Gigi Mariani (Modena), Stefano Rossi (Padova), Claudia Steiner (Vienna, Austria), Yoko Takirai/Pietro Pellitteri (Firenze), Gabi Veit (Bolzano). Orario 9.30 – 12.30 / 15.30 – 19.00.

Nella Sala della Gran Guardia in piazza dei Signori si entra nel coloratissimo e giocoso mondo fantastico creato dagli ospiti del Centro diurno Santa Rosa dell’Arcella di Fondazione Irpea di Padova con ritagli di stoffa e materiale di riciclo utilizzando la tecnica del “punzecchio” (orario 10-13, 14-18).

Una passeggiata lungo via Roma puo’ essere l’occasione per scoprire un giovane artista padovano riconducibile all’Art Brut, Giacomo Calaon, le cui tele fanno bella mostra da Le vetrine dell’arte di Galleria Samona’, all’altezza del civico 157.

Tutte le mostre sono a ingresso libero, esclusa la mostra “Verso il centenario. Federico Fellini 1920-2020”.

Musei Civici agli Eremitani

Museo D’Arte Medievale e Moderna

Museo Archeologico

piazza Eremitani 8 tel. +39 049 8204551

09:00-19:00

intero euro 10,00

ridotto euro 8,00

il biglietto comprende l’ingresso a Palazzo Zuckermann

mostra Verso il centenario. Federico Fellini 1920-2020 intero euro 10,00 ridotto euro 8,00 tel 0492010010

aperto 21, 22 e 25 aprile, chiuso l’1 maggio

Palazzo Zuckermann

Museo d’Arte Arti Applicate e Decorative

Museo Bottacin

corso Garibaldi 33 tel. +39 049 8205664

10:00-19:00

mostra Sotto il torchio. Libri e monete antiche dalle raccolte della Biblioteca Universitaria di Padova e del Museo Bottacin, ingresso libero

aperto 21, 22 e 25 aprile, chiuso l’1 maggio

Cappella degli Scrovegni

piazza Eremitani 8 tel. +39 049 8204551

09:00-19:00, intero euro 13,00 ridotto euro 8,00

19:00 – 22:00 (ultimo ingresso alle ore 21.20), intero euro 8,00 ridotto euro 6,00 prenotazione obbligatoria tel. 049 2010020, www.cappelladegliscrovegni.it

aperto 21, 22 e 25 aprile e 1 maggio

Palazzo della Ragione

piazza delle Erbe tel. +39 049 8205006

09:00-19:00

intero euro 6,00

ridotto euro 4,00

aperto 21, 22 e 25 aprile, chiuso l’1 maggio

Stabilimento Pedrocchi

Piano Nobile

Museo del Risorgimento e dell’Eta’ Contemporanea

piazzetta Cappellato Pedrocchi tel. +39 049 8781231

09:30-12:30/15:30-18:00

intero euro 4,00

ridotto euro 2,50

aperto 21, 22 e 25 aprile, chiuso l’1 maggio

Oratorio di San Rocco

mostra Influences: Passions transform our works

via Santa Lucia

09:30-12:30/15:30-19:00

ingresso libero

tel. +39 049 8753981

aperto 21, 22 e 25 aprile, chiuso l’1 maggio

Oratorio di San Michele

piazzetta San Michele

mart-ven 10:00-13:00; sab, dom e festivi 15:00-18:00

intero euro 2,00

ridotto euro 1,50

tel. 049 660836

aperto 21, 22 e 25 aprile, chiuso l’1 maggio

Loggia e Odeo Cornaro

via Cesarotti 37

dal martedi al venerdi ore 10:00-13:00 sabato e domenica 10:00-13:00/16:00-19:00. Ingresso alle 00:00 e alle 00:30 di ogni ora

intero euro 3,00

ridotto euro 2,00

Associazione La Torlonga tel. 335 1428861

aperto 21, 22 e 25 aprile, chiuso l’1 maggio

Casa del Petrarca

via Valleselle 4 Arqua’ Petrarca

09:00-12:30/15:00-19:00

intero euro 4,00

ridotto euro 2,00

tel. +39 0429 718294

aperto 21, 22, 25 aprile e 1 maggio

Palazzo Moroni

via del Municipio 1

mostra Senza confini di Angelo Aprile

-Scuderie: 9:30-12:30 / 14:30-18:30. ingresso libero

-Cortile Pensile 9-19. ingresso libero

aperto 21, 22 e 25 aprile, chiuso l’1 maggio

Galleria Cavour

mostra Un’idea di India di Massimo Saretta

piazza Cavour

10:00 – 13:00 / 15:00 – 19:00

ingresso libero

aperto 21, 22 e 25 aprile, chiuso l’1 maggio

Palazzo Angeli, Stanze della fotografia

mostra I paesaggi dell’anima

Prato della Valle 1A

10:00-18:00

ingresso libero

aperto 21, 22 e 25 aprile, chiuso l’1 maggio

Galleria Samona’

mostra di Giacomo Calaon

via Roma 157

sempre visibile

Sala della Gran Guardia

mostra PunzecchiArte

piazza dei Signori

10:00-13:00, 14:00-18:00

ingresso libero

aperto 21, 22 e 25 aprile, chiuso l’1 maggio

