Notre dame: sindaco verona, ‘musical di cocciante in arena a sostegno di parigi’

Verona, 18 apr. (AdnKronos) – Una lettera di solidarieta e vicinanza al primo cittadino di Parigi del sindaco di Verona, Federico Sboarina che gli verra recapitata dall’ambasciatore di Francia in Italia. Ricevuto questa mattina in sala Arazzi dal sindaco di Verona, Christian Masset ha accolto con grande favore la forte partecipazione della citta scaligera alla tragedia che ha colpito Notre Dame. L’ambasciatore, dopo aver assicurato che nelle prossime ore sentira personalmente il sindaco di Parigi, si e detto “commosso e colpito dalla vicinanza e dalla solidarieta dimostrata dalla citta di Verona, un gesto di inestimabile valore per tutto il popolo francese”.

Durante l’incontro, il sindaco ha anche annunciato che il musical di Riccardo Cocciante, gia programmato in ottobre (dal 3 al 5) in Arena, sara una testimonianza diretta di appoggio da Verona alla capitale francese, dopo il terribile incendio dei giorni scorsi.

“La vicinanza dei veronesi agli abitanti di Parigi passa dal nostro monumento simbolo, cosi come Notre Dame lo e per i francesi – ha spiegato il sindaco -. L’Arena ospitera infatti il musical Notre Dame de Paris un evento che era gia programmato ma che, dopo l’incendio dei giorni scorsi, abbiamo pensato fosse la via migliore per dimostrare il nostro sostegno alla capitale francese. Ho personalmente gia sentito Riccardo Cocciante, che si e subito dimostrato disponibile. Inviteremo il sindaco di Parigi e l’ambasciatore, ma soprattutto concorderemo insieme come renderci utili alla rinascita di uno dei piu importanti simboli d’Europa. La citta di Verona e vicina a Parigi e mette a disposizione il suo gioiello per eccellenza, l’Arena. Da sindaco sono personalmente vicino al collega di Parigi, una citta oggi colpita al cuore nel suo simbolo”.

