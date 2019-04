Notre dame: sindaco verona, ‘musical di cocciante in arena a sostegno di parigi’ (2)

(AdnKronos) – “L’Arena e Notre Dame sono due patrimoni dell’umanita, luoghi universali conosciuti in tutto il mondo – ha detto l’ambasciatore -. Sono favorevolmente colpito dalla vicinanza e dalla solidarieta dimostrata dalla citta di Verona. ? un segnale davvero importante e i francesi sono commossi per tutte le espressioni di sostegno che stanno arrivando, soprattutto dagli amici italiani. Siamo uniti nel dolore ma anche nella volonta di ricostruire un luogo prezioso per tutti. E che Verona, citta d’arte e di cultura, dia un segnale cosi forte per noi e davvero un gesto di inestimabile valore”.

Il sindaco di Verona ha consegnato all’ambasciatore anche un bassorilievo che raffigura i piu importanti siti storici veronesi. E ha invitato l’ambasciatore Masset alla prima del Festival lirico areniano.

L’ambasciatore Masset, che era gia stato negli anni scorsi a Verona e in Arena ma solamente da turista, si e complimentato per la crescita e lo sviluppo della citta, sempre piu bella e curata. Ha voluto conoscere, inoltre, il ruolo del capoluogo scaligero nell’ambito nazionale e regionale, per quanto riguarda l’economia, la cultura, l’universita. Con il sindaco ha parlato dei progetti che l’amministrazione sta portando avanti per il futuro della citta, oltre alle possibilita di crescita dei legami tra Verona e Nimes, citta gemellate.

(Adnkronos)