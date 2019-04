inaugurazione della nuova sede della Biblioteca Savonarola

Cambio sede per la Biblioteca Savonarola, che riapre ampliata e completamente rinnovata al centro della zona verde di piazza Napoli, al secondo piano della palazzina storica che ospita gli uffici del Quartiere 5 Sud Ovest al numero civico 40.

L’inaugurazione si terra’ venerdi 19 aprile alle ore 11.30, presente l’Assessore alla cultura.

Il trasferimento della Biblioteca dalla vecchia sede di via Tripoli s’inserisce nel piano di riordino e potenziamento delle biblioteche di quartiere del Sistema Bibliotecario Urbano, gia’ avviato con le nuove o rinnovate sedi delle Biblioteche Arcella, Brentella e Brenta Venezia nel 2017.

L’obiettivo e’ fare diventare le biblioteche luoghi non solo di avvicinamento alla lettura, ma anche spazi di socialita’ e di incontro, vivaci e frequentati anche grazie alla presentazione di libri, a incontri con gli autori, a gruppi di lettura, a laboratori e attivita’ con i bambini e ragazzi: particolare attenzione verra’ dedicata alla sezione libraria dedicata ai giovani.

La nuova sede della Biblioteca Savonarola si trova in una posizione strategica, per la vicinanza all’ex fornace Carotta, spazio culturale cittadino gia’ molto conosciuto e frequentato per i numerosi eventi che ospita, e in un contesto territoriale popoloso e servito da numerosi istituti scolastici.

Il Sistema Bibliotecario Urbano e’ costituito dalla Biblioteca Civica, sita al secondo piano del Centro Culturale Altinate/San Gaetano, divisa tra Sezione Storica (nata nella prima meta’ dell’Ottocento) e Sezione Moderna, che funge da centro di coordinamento del Sistema e dei servizi di back office, e dalle Biblioteche decentrate, che sono Arcella, Brenta Venezia, Forcellini, Bassanello, Savonarola, Brentella, Valsugana, dislocate nei diversi quartieri cittadini, e l’Emeroteca.

Insieme costituiscono una grande biblioteca diffusa sul territorio, che eroga il servizio di biblioteca pubblica per il Comune di Padova. Gli obiettivi primari del servizio sono fornire ai cittadini l’accesso all’informazione in modo diretto e all’educazione permanente, promuovere la lettura, fungere da strumento di benessere sociale e di crescita civile.

Nel 2018 il Sistema Bibliotecario urbano ha registrato 333.185 presenze, numero superiore rispetto al 2017; il numero di prestiti librari e’ stato di 151.413, con un incremento del 7,7% rispetto al 2017. La Biblioteca Bassanello e’ risultata prima per numero di prestiti, seguita da Arcella, Valsugana e Forcellini. In aumento anche il prestito “intrabibliotecario”, cioe’ i prestiti effettuati tra biblioteche del Sistema.

Hanno concorso a questo andamento positivo anche le attivita’ di promozione della lettura e di valorizzazione del patrimonio storico della Biblioteca Civica, di avviamento all’uso dei servizi bibliotecari e alla ricerca bibliografica sia in collaborazione con le scuole sia con laboratori e didattica rivolta alle famiglie, tutte attivita’ intensificate nel 2018 con cicli “Leggi-amo i libri” sia per i lettori adulti sia per i bambini, “Saggia-mente”, “Biblioteca svelata” e con l’adesione ai progetti nazionali “Nati per Leggere”, dedicato ai bambini di eta’ prescolare, e “Maggio dei libri” del Ministero dei beni Culturali.

La Biblioteca Savonarola rimarra’ aperta da martedi 23 aprile e per il primo periodo d’apertura l’orario sara’:

martedi : 9.00-13.00; 14.30-1730

mercoledi : 9.00-13.00

giovedi : 9.00-13.00; 14.30-17.30

venerdi : 9.00-13.00; 14.30-17.30

Sabato: 9.30-12.30

lunedi : chiuso

Info

telefono 049 8204878

email [email protected]

(Tratto da: http://www.padovanet.it)

