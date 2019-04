Ftp Industrial: “Biogas per vincere sfida ambiente”

Roma, 18 apr. (AdnKronos) – “Il settore dei trasporti industriali sta vivendo un cambiamento epocale e le trazioni alternative stanno acquisendo un’importanza sempre crescente nel guidare questo cambiamento. Oggi, per vincere questa sfida, c’e’ una sola soluzione che rispetta l’ambiente, e’ in grado di contenere i costi ed e’ immediatamente utilizzabile: il gas naturale”. Ad affermarlo e’ Annalisa Stupenengo, amministratore delegato di Fpt Industrial e Membro del Global Executive Committee di Cnh Industrial, in occasione della firma dell’accordo sul biometano, tra Cib, Confagricoltura, Eni, Fpt Industrial, Iveco, New Holland Agriculture e Snam.

“Per Fpt Industrial, che puo’ contare su oltre vent’anni d’esperienza nello sviluppo e nell’utilizzo di questa tecnologia motoristica e su 45 mila motori a gas naturale gia’ prodotti, l’accordo siglato oggi rappresenta un ulteriore passo avanti verso il trasporto sostenibile del futuro. Un futuro piu’ vicino di quanto pensiamo” conclude Stupenengo.

