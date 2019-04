Fondazioni: cariverona chiude il 2018 in positivo

Verona, 18 apr. (AdnKronos) – Il Consiglio Generale della Fondazione Cariverona, riunitosi sotto la presidenza di Alessandro Mazzucco, ha approvato all’unanimita il progetto di Bilancio d’Esercizio e di Missione per il 2018.

L’esercizio si e chiuso con un avanzo di esercizio di 20,76 milioni di euro (+18% rispetto al 2017) con una proporzionale crescita dell’avanzo disponibile per le erogazioni istituzionali. Tale risultato e stato possibile in ragione dei migliori risultati della gestione finanziaria (+16%) basata su ricavi stabili e ricorrenti e garantendo continuita all’azione di contenimento dei costi di funzionamento (-21%) avviata nel precedente biennio.

L’attivo finanziario a valori di mercato si attesta al 31 dicembre 2018 a 1.492,3 mln principalmente in ragione all’andamento negativo degli attivi del settore bancario, con una sostanziale tenuta della componente diversificata del portafoglio in fondi. Nel primo trimestre del corrente esercizio tale dato ha beneficiato di una parziale ripresa dei valori in ragione del migliore andamento del mercato, spiega una nota.

