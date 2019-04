Fondazioni: cariverona chiude il 2018 in positivo (3)

(AdnKronos) – Al 31 dicembre 2018 la partecipazione della Fondazione in UniCredit Spa era pari all’1,8% – inalterata rispetto allo scorso esercizio – e rappresenta espressa a valore di mercato circa il 26% degli attivi finanziari. Il prezzo del titolo nel corso del 2018 e sceso del – 35,8%, mentre il gruppo nell’esercizio 2018 ha registrato il miglior risultato dal 2008 nonostante il quadro macroeconomico non favorevole. La recente assemblea di UniCredit ha deliberato la distribuzione di una cedola relativa all’esercizio appena concluso pari a 0,27 euro per azione. L’incasso lordo per la Fondazione sara pari a 10,82 milioni.

Oltre a quella detenuta in UniCredit. le partecipazioni piu significative in societa quotate in Borsa al 31 dicembre scorso sono Cattolica d’Assicurazioni (3,2%) e DoBank (1,6%). Altre quote inferiori all’1% sono detenute in: BancoBPM, Enav, Snam Rete Gas.

Complessivamente il controvalore al 31 dicembre 2018 dei titoli azionari quotati diversi da UniCredit valutati a prezzi di mercato era di circa 65 mln di euro, per un peso del 4% sul totale degli investimenti di Fondazione.

