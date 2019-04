Fondazioni: cariverona chiude il 2018 in positivo (2)

(AdnKronos) – Il patrimonio netto contabile di Fondazione e pari a 1,724 miliardi per effetto dell’utilizzo della riserva da rivalutazioni e plusvalenze. Nel corso dell’esercizio sono stati deliberati 356 interventi erogativi con un impegno complessivo di 51,9 milioni con un valore medio per intervento di euro 145.795 superiore del 30% a quello del 2017, dando continuita nel biennio alla crescita della dimensione media degli impegni assunti (nel 2016-2018 + 57%).

L’andamento della gestione patrimoniale e la redditivita. Il complesso scenario del 2018 non ha risparmiato quasi nessun attivo in Europa, in Italia in particolare, ha colpito pesantemente il settore bancario (-33%). Di conseguenza l’attivo finanziario della Fondazione valutato a prezzi di mercato ha scontato la propria esposizione nei confronti del settore bancario, sottolinea la Fondazione Cariverona nella nota.

Durante il 2019 il percorso di diversificazione continuera nel campo dei mercati privati da un lato e per altro verso con la prosecuzione dell’attivita di ottimizzazione del patrimonio immobiliare.

