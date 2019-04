ESPLORAZIONI TARTINIANE CON LA PARTNERSHIP DEL TORURING CLUB

A breve riprenderanno le visite guidate “Esplorazioni tartiniane” a cura delle guide abilitate di Padova di Assoguide Confesercenti.

Iniziate nel 2018 nell’ambito del progetto “Tartini 2020″in collaborazione con Amici della Musica di Padova ed il Comune di Padova.

La novità di questa edizione è il forte patrocinio di Touring Club Italiano ricevuto grazie all’impegno di Assoturismo Confesercenti.

“Ringrazio per la consueta sensibilità il Viceconsole Regionale Touring Mario Petrillo” esordisce Claudia Baldin per Assoturismo. “Non appena ha sentito la proposta del progetto, si è prodigato per farla conoscere alla sede centrale di Milano che ha concesso il patrocinio. ”

Del resto il rapporto di collaborazione e sostegno tra Confesercenti Padovae Touring Club Italiano è ormai di lunga data.

“Già nel 2004 abbiamo sviluppato, con la Camera di Commercio, l’edizione Italiana della Guida ai luoghi letterari dei Colli Euganei edita proprio dal Touring, in collaborazione con il Progetto Strategico del Turismo Padovano e seguita nel 2006 dall’edizione in tedesco.”

Ricordiamo anche che nel 2016 il Touring ha confermato la sua stima per il lavoro del Parco Letterario Francesco Petrarca e dei Colli Euganei inserendolo nella nuova preziosa edizione della guida verde dedicata a Padova.

(Confesercenti Veneto Centrale)