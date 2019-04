Def: confocmmercio veneto, aumento iva, imprese e famiglie non lo possono reggere

Venezia, 17 apr. (AdnKronos) – ‘Aumento dell’Iva: imprese e famiglie non lo possono reggere ‘. Cosi il presidente di Confcommercio Veneto Massimo Zanon, sull’aumento dell’Imposta sul valore aggiunto annunciato ( ‘salvo alternative’) dal ministro dell’Economia Giovanni Tria.

‘La crescita non c’e, le infrastrutture sono al palo, la fiducia dei consumatori e gia a zero – prosegue Zanon – Per dare fiducia bisogna diminuire il carico fiscale; aumentandolo non si fa che togliere ossigeno a un Paese che e allo stremo ‘.

‘Su tutto questo pesa il macigno delle clausole di salvaguardia, che vanno disinnescate subito reperendo le risorse necessarie con la massima urgenza ‘, conclude il presidente di Confcommercio Veneto.

