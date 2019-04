Cib: “Biometano ruolo chiave per sostenibilita’”

Roma, 18 apr. (AdnKronos) – “E’ un momento fondamentale che vede una profonda convergenza d’intenti tra imprese, Istituzioni e associazioni di settore a favore dello sviluppo della mobilita’ sostenibile in Italia”. Ad affermarlo e’ Piero Gattoni, presidente del Cib – Consorzio Italiano Biogas in occasione della firma dell’accordo di cooperazione per sostenere l’attuazione degli obiettivi del decreto sul biometano, tra Cib, Confagricoltura, Eni, Fpt Industrial, Iveco, New Holland Agriculture e Snam.

“Il biometano agricolo e’ una bioenergia particolarmente flessibile e giochera’ un ruolo di primo piano in questo processo, – sostiene Gattoni – poiche’ permette di equilibrare l’attuale dipendenza da fonti energetiche fossili e di decarbonizzare anche i trasporti pesanti e piu’ difficilmente elettrificabili”.

Lo sviluppo della filiera nazionale del biogas/biometano agricolo, inoltre, aggiunge, “non potra’ che giovare all’agricoltura italiana, che godra’ cosi’ di un sostegno utile ad attivare processi innovativi di uso efficiente delle risorse, di riduzione delle emissioni di CO2, di riciclo dei nutrienti e di stoccaggio del carbonio nel suolo”.

