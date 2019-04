Sto caricando la mappa ….

Giorno e Orario

Data – 21/04/2019 – 22/04/2019

Inizio: 10:00 – Fine: 18:00

Luogo

Butterfly Arc

Nome dell’Associazione: Comune di Montegrotto

Recapito telefonico per l’evento: 0498910189

Email: [email protected]

Sito web: https://www.micromegamondo.com/it/musei-e-parchi/casa-delle-farfalle-e-bosco-delle-fate-location

Tipologia:

Vi aspettiamo a Pasqua e a Pasquetta per farvi trascorrere un’esperienza indimenticabile in un luogo magico!

Potrete immergervi nel fascino della storica Casa delle Farfalle di Montegrotto Terme, accolti da una miriade di farfalle tropicali, partecipare ai Laboratori Tattili Interattivi per conoscere da vicino anche gli altri animali ospitati alla Butterfly Arc, e divertirvi nel Bosco delle Fate con le

magiche animazioni tra fate e gnomi.

Vi aspettano facepainting, bolle giganti, babydance, laboratori creativi e il pomeriggio vi intratterremo anche con una divertente favola animata.

Venite a scoprire il MicroMegaMondo: con il biglietto della Casa delle Farfalle avrete 2 euro di sconto a persona per andare a visitare entro il 31/12/19 Esapolis, il grande Esploratorium sulla natura, con incredibili animali dal vivo e tanta interattività coi laboratori e il cinema in 4D in HD.

(CSV di Padova)