Carabiniere in moto contro un palo

Roma, 18 apr. (AdnKronos) – di Silvia MancinelliUn carabiniere si e’ schiantato in sella alla moto di servizio contro il palo della segnaletica stradale. E’ successo alle 11:10 in piazza Indipendenza, all’incrocio con via Solferino, in pieno centro storico a Roma.

La moto del militare, dopo l’incidente con una macchina, si e’ impuntata appoggiandosi in verticale sul palo. Il conducente e’ stato trasportato al Policlinico Umberto I in codice giallo. Sul posto gli agenti della Polizia Locale del gruppo Trevi per i rilievi.

