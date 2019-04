Biometano, Giansanti (Confagricoltura): “Visione comune tra mondo agricolo e industriale”

Roma, 18 apr. (AdnKronos) – “La strategia energetica nazionale riconosce al biometano un ruolo fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi sulla mobilita’ sostenibile, e cosi’ come a partire dal 2007 abbiamo contribuito a supportare la cogenerazione da biogas, oggi siamo pronti ad intraprendere le nuove sfide”. E’ quanto sostiene il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti in occasione della firma dell’accordo di cooperazione per sostenere l’attuazione degli obiettivi del decreto sul biometano, tra Cib, Confagricoltura, Eni, Fpt Industrial, Iveco, New Holland Agriculture e Snam.

“E’ una grande opportunita’ per il nostro Paese per produrre gas rinnovabile da utilizzare nei trasporti, – sottolinea Giansanti – ma anche un’importante occasione per l’agricoltura per proseguire il percorso iniziato da alcuni anni di efficientamento dei processi produttivi e di sviluppo della bioeconomia circolare, al fine di rendere l’attivita’ sempre piu’ multifunzionale e sostenibile dal punto di vista ambientale”.

Per tali motivi, aggiunge, “abbiamo voluto fortemente questo accordo con la consapevolezza che solo attraverso una visione condivisa e progettualita’ comuni tra mondo agricolo ed industriale si potranno raggiungere importanti risultati”.

(Adnkronos)