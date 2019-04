Biometano, Cnhi: “Accordo di oggi ha significato speciale”

Roma, 18 apr. (AdnKronos) – “L’accordo sottoscritto oggi ha per noi un significato speciale, in quanto dara’ modo di realizzare su scala nazionale quanto avevamo gia’ immaginato e messo in pratica, a partire dal 2006, con il progetto ‘Energy Independent Farm’, cioe’ l’azienda agricola energeticamente indipendente in grado di produrre internamente tutta l’energia di cui ha bisogno, trasformando scarti e reflui agricoli in biometano”. Lo afferma Carlo Lambro, brand president di New Holland Agriculture e amministratore delegato Cnh Industrial Italia alla firma dell’accrodo sul biometano tra Cib, Confagricoltura, Eni, Fpt Industrial, Iveco, New Holland Agriculture e Snam.

“Il Biometano che consente a un trattore, in condizioni reali di lavoro in campo, di ottenere emissioni di CO2 pari a zero” conclude Lambro.

(Adnkronos)