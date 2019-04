Assemblea pro loco padovane: una serata di condivisione

17 aprile 2019

E’ stato un momento di grande condivisone e prezioso aggiornamento il momento dell’assemblea provinciale delle pro loco padovane: bilanci, adempimenti fiscali, modifiche statutarie sono stati i temi centrali del fare pro loco oggi.

Lunedì 15 aprile nella Sala Filarmonica di piazza Vittoria a Camposampiero, presidenti e delegati delle pro loco padovane con il Collegio dei Revisori, dei Probiviri e i componenti del Consiglio Provinciale si sono riuniti in assemblea ordinaria per l’approvazione del rendiconto consuntivo e del bilancio di previsione del Comitato Provinciale pro loco di Padova e in seduta straordinaria per le modifiche statutarie.

L’atto formale, grazie alla partecipazione numerosa e collaborativa degli associati, si è trasformato in una bella occasione di condivisione e aggiornamento sulla vita dell’associazione: dai nuovi adempimenti fiscali con la riforma del terzo settore, alla 22esima Festa Provinciale in programma il 9 giugno e, non ultimo, l’importante passaggio legato all’approvazione delle modifiche statutarie del comitato provinciale pro loco di Padova.

Presenti anche il dott. Diego Scattolin dello Studio Mortandello, consulente del Comitato per l’assistenza contabile, che ha dato un aggiornamento sulla nuova legge del Terzo Settore e sull’adeguamento che tutte le pro loco saranno chiamate a fare per gli statuti APS (Associazione Promozionale Sociale).

Prossimo appuntamento associativo, la 22° Festa Provinciale delle pro Loco padovane, il 9 giugno a Villa Cò Marcello a Levada di Piombino Dese.

(Proloco Padova)